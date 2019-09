Bergisch Gladbacher Reihenhaus gerät in Brand: Mann verletzt

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Ein Reihenhaus in Bergisch Gladbach ist am Dienstag in Vollbrand geraten. Der Besitzer des Gebäudes hatte die Feuerwehr alarmiert, weil es in seiner Küche zu dem Brand gekommen war, wie die Einsatzkräfte berichteten. Der Mann, der allein in dem Haus war, rettete sich leicht verletzt, bevor die Feuerwehr eintraf. In dem Reihenhaus hatten sich die Flammen allerdings bis zum Dachgeschoss ausgebreitet.

Von dpa