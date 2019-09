Nasser Dienstag mit dichten Wolken und maximal 19 Grad

Essen (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt grau und regnerisch. Am Mittwoch sei es meist stark bewölkt, zeitweise könne es auch regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es sind demnach auch einzelne kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt das Wetter ungemütlich: Bis Samstag kann es bei Temperaturen von maximal 20 Grad dem DWD zufolge immer wieder zu Schauern kommen.

Von dpa