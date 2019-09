Nachhaltigkeitspreis für Gauck, Caballero und Hucknall

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises geht in diesem Jahr an Joachim Gauck. Das hat die gleichnamige Stiftung am Mittwoch in Düsseldorf mitgeteilt. Neben dem Ex-Bundespräsidenten werden die kolumbianische Umweltaktivistin Paula Caballero und Simply Red-Frontmann Mick Hucknall geehrt. Die Preise werden am 22. November 2019 in Düsseldorf vergeben.

Von dpa