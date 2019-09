Bochum (dpa/lnw) - Zwei Männer, die einen E-Scooter auf die A40 geworfen haben sollen, wurden am Dienstag in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft wirft den 18 und 22 Jahre alten Männern versuchten Mord und einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor, teilte die Polizei Bochum am Mittwoch mit.

Von dpa