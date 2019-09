Unfall auf A45: Sportwagenfahrer lebensgefährlich verletzt

Olpe (dpa/lnw) - Ein 55 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall mit einem hochwertigen Sportwagen auf der Autobahn 45 bei Olpe lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann verlor am Dienstagabend an der Anschlussstelle Olpe nach Angaben der Polizei mit seinem McLaren Mercedes auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte über die Fahrspuren, unterfuhr die Leitplanke und landete im Grünstreifen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Totalschaden des Fahrzeugs belaufe auf rund 200 000 Euro, schätzen die Beamten.

Von dpa