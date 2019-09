VfL Bochum schließt Geschäftsjahr mit leichtem Gewinn ab

Bochum (dpa/lnw) - Der VfL Bochum hat das Geschäftsjahr 2018/19 in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Gewinn von 833 000 Euro abgeschlossen. «Die Finanzlage hat sich über die Erwartungen positiv entwickelt. Das Geschäftsjahr nahm wirtschaftlich in Summe einen zufriedenstellenden Verlauf», sagte Ilja Kaenzig, Sprecher der Bochumer Geschäftsführung, auf der Mitgliederversammlung des Vereins am Mittwochabend. Demnach standen beim VfL 34,075 Millionen Euro Ertrag Ausgaben von 33,242 Millionen Euro gegenüber. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten betrugen zum Stichtag 30. Juni 2019 2,841 Millionen Euro.

Von dpa