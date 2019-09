Essen (dpa/lnw) - Bus- und Bahnfahren im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) wird zum 1. Januar um durchschnittlich 1,8 Prozent teurer. Dies beschloss der VRR-Verwaltungsrat am Donnerstag in Essen. Als Grund gab der VRR unter anderem gestiegene Personal- und Energiekosten an. Zuletzt waren die Ticketpreise zum 1. Januar 2019 erhöht worden.

Von dpa