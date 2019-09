Laschet für Baum-Prämie: Klimapaket «nicht so ambitioniert»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Preis für den Kohlendioxidausstoß muss aus Sicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) einhergehen mit einer Prämie für Klimaschutz. An dieser Stelle sei das Klimapaket der Bundesregierung bislang nicht konkret genug, kritisierte er am Donnerstag in Düsseldorf.