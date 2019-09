Hoffenheim auch gegen Gladbach wieder ohne Kramaric

Nach dem 1:1 beim VfL Wolfsburg hofft Schreuder am Samstag gegen den nächsten Europapokal-Teilnehmer auf eine weitere Steigerung. «Wir haben am Montag Vertrauen zurückgeholt, das ist auch wichtig», sagte der Coach. Zur bisherigen Bilanz fügte er an: «Fünf Punkte sind vielleicht nicht viel, aber Hoffenheim hatte auch in den vergangenen Jahren nicht immer einen Top-Start. Wir machen weiter unsere Arbeit.»