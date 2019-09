Laschet: Zerschlagung von Thyssenkrupp verhindern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts der Turbulenzen an der Spitze von Thyssenkrupp hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Erhalt des Traditionskonzerns gefordert. «Es muss alles getan werden, dass es nicht zu einer Zerschlagung kommt und dass das Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt», sagte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf. Für den Erhalt von Thyssenkrupp seien aber Strukturreformen notwendig.

Von dpa