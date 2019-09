Laschet fordert Ja der Grünen zu Klimapaket im Bundesrat

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Grünen aufgefordert, das Klimaschutz-Paket der Bundesregierung im Bundesrat nicht zu blockieren. «Wer im Bundesrat mit Nein stimmt, nimmt die Verantwortung auf sich, dass dieses große Paket scheitert», sagte Laschet, der auch CDU-Bundesvize ist, am Donnerstag in Düsseldorf. Die Grünen regierten in vielen Bundesländern mit «und könnten de facto alles lahmlegen», sagte Laschet. Es werde jetzt aber ein «großer Konsens» zum Klimaschutz gebraucht.

Von dpa