Alle in Monheim gemeldeten 18- bis 20-Jährigen können demnach das Ticket bei der Stadt beantragen. Das seien etwa 1200 Einwohner, sagte der Sprecher. Insgesamt leben etwa 44 000 Einwohner in der Stadt. Mit den Bahntickets können die jungen Monheimer an 15 Tagen innerhalb von zwei Monaten Züge in ganz Europa nutzen. Regulär koste ein solches Ticket 379 Euro. Im Gegenzug sollen die Reisenden nach ihrer Rückkehr für die Stadt einen kurzen Bericht schreiben, sagte Rhiel .

Der Vorschlag für das kostenlose Ticket stamme von einem FDP-Ratsmitglied. Das Ticket solle jungen Menschen ermöglichen, Europa kennenzulernen und sie so für die europäische Idee begeistern, so Rhiel. Für das Jahr 2019 stelle die Stadt insgesamt 250 000 Euro zur Verfügung. Das Angebot gelte zunächst auf unbestimmte Zeit. Es gebe zudem eine Übergangsregelung, die es auch Monheimern, die am 1. August 2019 noch 20 Jahre alt waren erlaube, das Ticket zu beantragen.

Monheim sorgt immer wieder für Aufsehen: Im vergangenen Juli hatte der Stadtrat beschlossen, ab April 2020 einen Gratis-Nahverkehr in der Stadt anzubieten. Die kleine Stadt gilt als Steueroase: Nirgendwo sonst in Nordrhein-Westfalen zahlen Konzerne weniger Gewerbesteuer als hier. Mit sprudelnden Steuereinnahmen erwirtschaftete die Stadt zuletzt einen Jahresüberschuss von 30 Millionen Euro.

Auch über das EU-Programm DiscoverEU können junge Menschen umsonst an das Interrail-Ticket kommen: Über ein Quiz können 18-Jährige EU-Bürger bereits seit vergangenem Jahr Tickets gewinnen.