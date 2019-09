Klopp kehrt nach Dortmund zurück: Buchpremiere von Freund

Essen (dpa/lnw) - Jürgen Klopp (52) kehrt an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück: Im Signal Iduna Park spricht der frühere Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am 10. Oktober mit BVB-Geschäftsführer und Freund Hans-Joachim «Aki» Watzke über die Liebe zum Fußball und natürlich den BVB. Anlass ist die Premiere des Fußball-Buches «Echte Liebe. Ein Leben mit dem BVB», das Watzke gemeinsam mit dem FAZ-Sportkorrespondenten Michael Horeni geschrieben hat. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Literaturfestivals lit.Ruhr (8.-13. Oktober) statt und wird von ARD-Sportschau-Moderator Alexander Bommes geleitet. Das Buch erscheint am 14. Oktober.

