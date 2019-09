Mutmaßliche Dealer in Wuppertal aufgeflogen: 110 Kilo Drogen

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach monatelanger Ermittlungsarbeit haben Drogenfahnder in Wuppertal fünf mutmaßliche Dealer festgenommen und 110 Kilogramm Marihuana und Haschisch beschlagnahmt. Die fünf Männer im Alter zwischen 32 und 52 Jahren wurden bereits am Mittwoch nach dem Ende einer Kurierfahrt und bei Durchsuchungen festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.