Von Baggerschaufel am Kopf getroffen und schwer verletzt

Wassenberg (dpa/lnw) - Ein 25-Jähriger ist auf einer Baustelle in Wassenberg (Kreis Heinsberg) von einer Baggerschaufel am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Der Mann habe auf der Baustelle im Stadtteil Rothenbach gearbeitet, als der 45-jährige Baggerfahrer ihn am Mittwoch mit der Schaufel traf, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mit schweren Verletzungen sei er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Köln nahm laut Polizei die Ermittlungen auf.

Von dpa