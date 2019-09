Streit um Elchjagd in Weißrussland: Gericht weist Klage ab

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach einer verkorksten Elchjagd in Weißrussland bekommt ein Jäger aus dem Kreis Steinfurt keinen Schadenersatz. Das Amtsgericht Mönchengladbach wies seine Klage gegen einen Jagdreise-Veranstalter am Freitag ab. Denn der Mann habe wie vertraglich vereinbart die Chance erhalten, bei der Reise einen Elch zu erlegen. «Es kommt nicht darauf an, ob er getroffen hat oder nicht», sagte ein Gerichtssprecher. Die Vertragsbedingungen des Unternehmens seien eindeutig und die Klage damit unbegründet.