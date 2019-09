Köln bangt um Czichos: Beierlorzer nimmt Sieg-Druck vom Team

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln bangt vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC um den Einsatz von Innenverteidiger Rafael Czichos. Der 29-Jährige, der bisher in dieser Saison keine Minute verpasst hat, hat wegen einer Virusinfektion bis Freitag noch nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. «Wir müssen die letzten Trainingseindrücke abwarten», sagte Trainer Achim Beierlorzer am Freitag. Sicher fehlen werden Birger Verstraete (Arthroskopie am Knie), der nach der Länderspielpause zurückkehren soll, und der nach seiner Roten Karte beim 0:4 in München nur für dieses Spiel gesperrte Kingsley Ehizibue.

Von dpa