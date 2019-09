Produktion von NRW-Backbetrieben steigt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die großen Backbetriebe haben in Nordrhein-Westfalen ihre Produktion etwas angezogen. Im vergangenen Jahr seien 1,25 Millionen Tonnen Brot und Brötchen gebacken worden und damit 1,1 Prozent mehr als 2017, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Dabei bezogen sich die Statistiker auf 449 Betriebe aus der Kategorie «Industriebetriebe Backwaren», in der Firmen mindestens 20 Mitarbeiter haben. Da es Preiserhöhungen gab, stieg der Wert des Brots und der Brötchen um 1,7 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Das Herstellungsvolumen von Dauerbackwaren wie Keksen, Waffeln und Lebkuchen sank hingegen etwas.

Von dpa