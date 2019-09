Tuberkulose-Patient hält sich nicht an Isolation: Einweisung

Weeze (dpa/lnw) - Weil er nicht die Regeln zum Isolationsschutz befolgen wollte, ist ein Lungentuberkulose-Patient aus Weeze zwangseingewiesen worden. Der Mann habe sich im Krankenhaus mehrfach «an bestimmte Vorgaben nicht gehalten» und sei zum Beispiel einfach durch die Gegend gelaufen, sagte der Leiter des örtlichen Ordnungsamtes am Freitag. Er wurde daraufhin in eine geschlossene Spezialklinik nach Parsberg in Bayern gebracht. Dort bleibe der Patient, der zwischen 30 und 40 Jahre alt sein soll, bis voraussichtlich Ende Oktober. Zuvor hatte die «Rheinische Post» über den Vorfall im Kreis Kleve berichtet.