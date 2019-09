Für frische Luft: Parken am Straßenrand in Köln wird teurer

Köln (dpa/lnw) - Für eine Klimaverbesserung wird das Parken am Straßenrand in Köln teurer. Nach einem Beschluss des Stadtrats sollen die Gebühren an den Parkscheinautomaten in der Innenstadt und in Deutz von jetzt drei auf dann vier Euro pro Stunde steigen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. In den anderen Stadtbezirken werden künftig zwei Euro statt 1,50 Euro fällig. Diese erste Erhöhung seit sieben Jahren sei eine Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität, um den Kraftfahrzeugverkehr in der Innenstadt zu reduzieren und Autofahrer zur Nutzung von Parkhäusern zu motivieren. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa