Kraftwerksblock in Neurath in Sicherheitsbereitschaft

Grevenbroich (dpa/lnw) - Der Energiekonzern RWE schaltet einen weiteren seiner alten Braunkohleblöcke im Rheinischen Revier ab. Der Block C im Kraftwerk Neurath, seit 1973 in Betrieb, wird in der Nacht zum Samstag vom Netz genommen und geht für vier Jahre in eine Sicherheitsbereitschaft. Am 1. Oktober 2023 werde der Block dann planmäßig stillgelegt, teilte RWE am Freitag mit.