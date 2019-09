Feuer in Lagerhallenkomplex unter Kontrolle

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr den Brand eines Lagerhallenkomplexes in Kamp-Lintfort am Niederrhein unter Kontrolle gebracht. «Jetzt geht es vor allem darum, Glutnester zu löschen», sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstagmorgen. Vermutlich seien die Löschkräfte noch längere Zeit im Einsatz. Das Feuer in dem 70 mal 100 Meter großen Komplex war in der Nacht zum Freitag gegen 0.30 Uhr aus zunächst unbekannten Gründen ausgebrochen. Zur Ursache werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Sprecher. In den Hallen wurden laut Polizei Lebensmittelreste gelagert. Die Hallen seien fast vollständig eingestürzt. Es sei mit hohem Sachschaden zu rechnen.

Von dpa