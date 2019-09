Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Bei dem Großbrand eines Lagerhallenkomplexes in Kamp-Lintfort haben die Löscharbeiten auch am Samstag angedauert. Voraussichtlich bis zum Abend seien die Einsatzkräfte noch damit beschäftigt, die Glutnester zu löschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr .

Das Feuer in dem etwa 70 mal 100 Meter großen Komplex im Ortsteil Saalhoff war in der Nacht zum Freitag gegen 0.30 Uhr ausgebrochen. Nachdem der Großbrand auch am Freitagabend noch nicht gelöscht war, waren aus Mülheim, Essen und Oberhausen 125 Mann als Ablösung für die Feuerwehrleute zum Einsatzort gebracht worden, wie die Feuerwehr mitgeteilt hatte. Erst am frühen Samstagmorgen sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Laut Polizei sind Brandursache und Schadenshöhe weiter unbekannt. Die Hallen seien fast vollständig eingestürzt. Es sei mit einem hohen Sachschaden zu rechnen. Nach Abschluss der Löscharbeiten werde die Brandfläche Anfang der kommenden Woche von Experten untersucht, sagte ein Sprecher. Zur Ursache werde in alle Richtungen ermittelt. Die Lagerhallen gehören laut Polizei zu einem Futtermittel-Betrieb.