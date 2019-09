Brennendes Styropor setzt Wohnung in Brand

Düren (dpa/lnw) - Mehrere Kubikmeter brennenden Styropors haben in Düren den Brand einer Wohnung verursacht. Dabei sei ein Mann leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Das Styropor sollte als Wärmedämmung verbaut werden und war auf dem Gehweg gelagert worden, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Samstagmorgen habe das Baumaterial aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. In der dem brennenden Styropor nächstgelegenen Wohnung habe die starke Hitze einen Brand ausgelöst, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde.

Von dpa