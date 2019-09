Auch bei den Augsburgern kommt es am Samstag in der WWK Arena zu einem Premiereneinsatz in der Fußball-Bundesliga : Der im Sommer verpflichtete Brasilianer Iago bestreitet nach einer Knieverletzung sein erstes Pflichtspiel für den FCA. Skinkgraven und Iago eint dabei die Position, beide sind linke Außenverteidiger.

Leverkusen hat in der Bundesliga noch nie gegen Augsburg verloren. Es gab neben zehn Siegen noch sechs Unentschieden.