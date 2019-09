Essen (dpa) - Turbine Potsdam hat in der Frauenfußball-Bundesliga bei der SGS Essen mit 0:2 (0:1) verloren. Durch die zweite Niederlage in Folge ohne eigenen Torefolg fallen die Brandenburgerinnen vorerst auf den siebten Tabellenplatz zurück, können am Sonntag bei Siegen von Freiburg und Köln noch weiter an Boden verlieren.

Von dpa