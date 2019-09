Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga wieder Punkte liegen lassen. Der BVB kam am Samstagabend gegen Werder Bremen nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und fiel in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Bereits in der Vorwoche hatte der BVB bei Eintracht Frankfurt nur 2:2-Unentschieden gespielt.

Von dpa