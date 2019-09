Demonstranten blockieren Kölner Stadtbahn-Linien

Köln (dpa/lnw) - Demonstranten haben am Sonntag in Köln Teile des öffentlichen Nahverkehrs blockiert. «Es befinden sich Demonstranten teilweise im Gleisbett, teilweise daneben», sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag über die Haltestelle Heumarkt, einen zentralen Knotenpunkt vieler Linien in der Kölner Innenstadt. Die Demonstration sei nicht angemeldet gewesen, hieß es von der Polizei.

Von dpa