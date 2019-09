Top-Jockey Starke wird neuer Stalljockey bei Trainer Grewe

Köln (dpa/lnw) - Deutschlands erfolgreichster Galopp-Jockey tritt einen neuen Job an: Andrasch Starke wird neuer Stalljockey beim aufstrebenden Rennstall von Trainer Henk Grewe in Köln. Das gaben Grewe und Starke am Sonntag bekannt. Seinen Posten als Stalljockey bei Peter Schiergen hatte Starke kürzlich aufgegeben, dorthin war wiederum Lukas Delozier gewechselt, der bisherige Grewe-Jockey.

