RWE-Chef fordert mehr Tempo beim Kohleausstiegsgesetz

Essen (dpa) - RWE-Chef Rolf Martin Schmitz fordert mehr Tempo bei den gesetzlichen Regelungen für den Kohleausstieg. «Mich befremdet es auch etwas, dass es länger braucht, es umzusetzen als es zu erfinden», sagte Schmitz am Montag. «Das sollte vielleicht die Bundesregierung mehr beunruhigen als uns.» Je eher man in den Ausstieg einsteige, desto früher seien auch die Emissionen weg. Deshalb sei der Gesetzgeber «stärker am Zug als wir».

Von dpa