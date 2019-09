Arbeitslosenzahl in NRW ist im September wieder gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordrhein-Westfalen im September saisonbedingt auf rund 635 000 gesunken. Das waren knapp 22 000 Arbeitslose weniger als im August, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Montag mitteilte. Trotzdem sei eine leichte Abkühlung am Arbeitsmarkt im bevölkerungsreichsten Bundesland unübersehbar.