Auto-Flucht von Teenagern: Polizei sucht weitere Beteiligte

Die Gruppe war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Kölner Computergeschäft eingebrochen und hatte dort nach Angaben der Polizei Geräte im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Danach waren die Teenager mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern rund 70 Kilometer weit über mehrere Autobahnen vor der Polizei geflüchtet, bis man sie in Essen stellte.

Wie die in Duisburg lebenden Jugendlichen an das Auto kamen, wird ermittelt. Vor ihrer Flucht tauschten die Jungen das Kennzeichen des Wagens gegen eines aus, das sie in Duisburg von einem anderen Auto gestohlen hatten. Nach einer Befragung durch die Polizei in Essen wurden die Jungen am Sonntag ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Alle fünf sind der Polizei bereits durch andere Delikte bekannt.