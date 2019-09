Discounter-Angestellte von Ladendiebin mit Fleisch gehauen

Essen (dpa/lnw) - In Essen ist eine Supermarkt-Mitarbeiterin von einer Ladendiebin mit einem gefrorenen Stück Beinscheibe geschlagen worden. Die 27 Jahre alte Mitarbeiterin hatte zuvor gesehen, wie die Diebin zwei Stücke Fleisch aus der Tiefkühltruhe nahm und in ihre Jackentasche steckte, wie die Polizei am Montag mitteilte. «Als die Mitarbeiterin die Frau am Ausgang des Geschäftes auf den Diebstahl ansprach, zog die Ladendiebin ein Stück Beinscheibe aus ihrer Jacke und schlug die 27-Jährige damit mehrmals», berichtete die Polizei über den Vorfall am Freitagmorgen.

Von dpa