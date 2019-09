Ehefrau angefahren: 59-Jähriger in Untersuchungshaft

Kamen (dpa/lnw) - Weil er seine Ehefrau in Kamen (Kreis Unna) mit einem Auto angefahren haben soll, ist ein 59-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Ein Richter erließ am Montag Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes, wie die Polizei berichtete.