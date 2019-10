Deutsche Post will Gewinn bis 2022 weiter steigern

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Post will ihren Gewinn bis zum Jahr 2022 weiter steigern. Dann sei mit einem operativen Ergebnis vor Steuer- und Zinszahlungen (Ebit) von mindestens 5,3 Milliarden Euro zu rechnen, wie der Bonner Dax-Konzern am Dienstag bei der Vorlage der neuen Konzernstrategie 2025 mitteilte. An ihrer Prognose, das Ebit bereits bis 2020 auf mehr als 5 Milliarden Euro zu steigern, halten die Bonner fest. Dieses Ziel stammt im Kern bereits aus dem Jahr 2014.