Nach dem Deutschen mit serbischen Wurzeln war europaweit gefahndet worden. Der Häftling war in der Justizvollzugsanstalt Werl in der Sicherungsverwahrung untergebracht. Bei einem Ausgang am 20. März entwischte er seinen zwei Begleitern.

Dem Mann waren nach damaligen Angaben der Ermittler keine Hand- oder Fußfesseln angelegt worden. Er schloss sich in der Wohnung seiner Eltern in Bad Salzuflen im Badezimmer ein, flüchtete durchs Fenster und entkam mit dem Auto.

Die Behörden hatten den Flüchtigen als gewalttätig bezeichnet. Nach einer Reihe von Straftaten soll er 2014 einem Türsteher ins Bein geschossen haben. Er wurde zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, kam danach im März 2018 in die Sicherungsverwahrung.