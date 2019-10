Nutztierstrategie soll Tierschutz verbessern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine neue Nutztierhaltestrategie für Nordrhein-Westfalen soll den Tierschutz vom Stall bis zum Schlachthof verbessern und zugleich die Zukunft der Bauern sichern. «Wir wollen den Landwirten neue Perspektiven geben und sie auch motivieren, weiterzumachen», sagte Agrarministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Viele Landwirte seien bereit, ihre Ställe umzustellen und mehr Auslauf zu schaffen, stießen aber etwa bei den strengen Emissionsvorgaben an ihre Grenzen. Starten soll die neue Strategie zunächst mit der Schweinehaltung, weil dort der wirtschaftliche Druck am höchsten sei, sagte Heinen-Esser.

Von dpa