Kehl findet Trainerdiskussion beim BVB «lächerlich»

Prag (dpa) - Nach dem unbefriedigenden Saisonstart von Borussia Dortmund hält Sebastian Kehl die Kritik an Trainer Lucien Favre für ungerechtfertigt. «Die Diskussion ist doch lächerlich», sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB am Dienstag vor dem Champions-League-Spiel bei Slavia Prag am Mittwoch. «Es ist der sechste Spieltag, es ist alles noch sehr früh. Es sind nur drei Punkte Rückstand zur Spitze. Aber wir wissen natürlich, dass wir im Moment nicht unseren besten Fußball spielen», sagte Kehl.

Von dpa