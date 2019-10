Düsseldorf (dpa/lnw) - 352 Eisenbahnbrücken in Nordrhein-Westfalen sind nach Einschätzung der Deutschen Bahn so marode, dass aus wirtschaftlichen Gründen nur noch Abriss und Neubau infrage kommen. Das geht aus einer am Dienstag in Düsseldorf veröffentlichten Antwort des NRW-Verkehrsministeriums auf eine AfD-Anfrage hervor.

Von dpa