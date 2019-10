Essen (dpa/lnw) - Die Unbekannten sollen derart zugegriffen haben, dass der Kinderwagen umkippte: Nach einem Taschendiebstahl in Essen ist ein sieben Monate alter Säugling auf den Boden gefallen und leicht verletzt worden. Das Baby kam vorsichtshalber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Von dpa