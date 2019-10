Tah zurück in Leverkusens Startelf: Juve beginnt mit Khedira

Turin (dpa) - Nationalspieler Jonathan Tah ist nach zwei Spielen auf der Ersatzbank zurück in der Startelf von Bayer Leverkusen. Im Champions-League-Spiel bei Juventus Turin steht der Innenverteidiger wieder von Beginn an auf dem Platz und soll unter anderem Megastar Cristiano Ronaldo stoppen. Bei Juve steht der 2014er-Weltmeister Sami Khedira in der Startelf. Nationalspieler Emre Can war nicht für die Champions League gemeldet worden.

Von dpa