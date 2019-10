Regisseur Schwochow will mit Filmen niemanden erziehen

«Deutschstunde» beruht auf dem gleichnamigen Roman von Siegfried Lenz . Es geht um den Konflikt zwischen einem Dorfpolizisten und einem Künstler, gegen den zur Zeit des Nationalsozialismus ein Malverbot verhängt wird. Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, kommt das Werk in die Kinos. Dass der Film genau an diesem Tag starte, sei natürlich kein Zufall, gab Schwochow zu. «Ich glaube, dass dieser Film diesem Einheitstag ganz gut steht, weil wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo Stimmen laut werden, die sich Diktaturen zurückwünschen.»