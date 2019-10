659 Straftaten in Freibädern: meistens deutsche Verdächtige

Mit Abstand am häufigsten wurden laut Innenministerium Diebstähle gemeldet. So seien alleine rund 140 Fahrräder verschwunden, in mehr als 260 Fällen wurden andere Diebstähle verschiedener Schwere angezeigt. Rund 65 Mal kam es laut Kriminalstatistik zu verschiedenen Körperverletzungsdelikten, in 58 Fällen wurden Hausfriedensbrüche gemeldet. 18 Beleidigungen wurden angezeigt, zwei weitere Beleidigungen «auf sexueller Grundlage».

Auf Bitten der AfD fügte das Ministerium erneut eine Liste aller Namen der deutschen Tatverdächtigen an. Demnach hießen die Verdächtigen mit deutschem Pass am häufigsten «Mohamed» (7 Mal). An zweiter Stelle (6 Fälle) steht «Maximilian». An dritter Stelle stehen «Dawid» und «Houda» (je 5). In der Liste tauchen auch einzelne Namen mit prominenten Pendants auf: Heino, Obama und Helene.