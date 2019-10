Nach Großeinsatz: Schüler haben wohl Reizgas versprüht

Mülheim (dpa/lnw) - Nach einem Feuerwehreinsatz wegen Reizgases an einer Mülheimer Gesamtschule am Mittwoch geht die Polizei davon aus, dass Schüler das Gas versprüht haben. Es habe sich dabei vermutlich um ein Tierabwehr-Spray gehandelt, mit dem jemand herumgespielt habe, sagte ein Sprecher der Essener Feuerwehr am Donnerstag. Wie genau es zu dem Vorfall kam, sollte weiter ermittelt werden.

Von dpa