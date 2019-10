Landgericht verurteilt Wohnwagendiebe zu Gefängnisstrafen

Köln (dpa/lnw) - Das Landgericht Köln hat am Mittwoch sechs Männer wegen Wohnwagendiebstahls zu Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Bande in jeweils unterschiedlicher Besetzung von März bis September 2018 in Köln, Bonn, Langenfeld und weiteren Orten in Nordrhein-Westfalen Wohnwagen im Wert von rund 750 000 Euro gestohlen hatte. Die Strafen gegen die Männer lagen zwischen zwei Jahren und neun Monaten sowie fünf Jahren und drei Monaten.

Von dpa