Neuer Chef für Bertelsmann-Stiftung: Heck löst De Geus ab

Gütersloh (dpa) - Die Bertelsmann-Stiftung bekommt ab 2020 einen neuen Chef. Nachfolger des Niederländers Aart De Geus soll ab August 2020 Ralph Heck werden, wie die Stiftung am Mittwoch in Gütersloh mitteilte. Der 64-jährige De Geus legt auf eigenen Wunsch vorzeitig sein Amt zum Jahreswechsel nieder und geht zurück in die Niederlande. Er war seit 2012 Vorstandsvorsitzender bei der Stiftung in Gütersloh und von 2002 bis 2007 als Arbeits- und Sozialminister Mitglied der niederländischen Regierung.

Von dpa