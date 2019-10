Frau stirbt nach Messerstichen: Ermittlungen gegen Ehemann

Münster (dpa) - Ein 43-Jähriger steht in Ennigerloh im Münsterland unter Verdacht, seine 49 Jahre alte Ehefrau mit einem Messer getötet zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden am Mittwochabend in der gemeinsamen Wohnung laut gestritten haben, teilte der zuständige Oberstaatsanwalt am Donnerstag mit. Im Streit soll der 43-Jährige seine Frau dann mit mehreren Messerstichen verletzt haben. Die 49-Jährige starb in der Nacht an ihren Verletzungen. Der Mann wurde in der Wohnung vorläufig festgenommen, eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa