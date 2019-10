Nächste Niederlage für RW Essen: 2:3 bei Gladbachs Nachwuchs

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen musste in der Fußball-Regionalliga West einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Das Team von Trainer Christian Titz verlor am Donnerstag bei der U23 von Borussia Mönchengladbachs mit 2:3 (1:1). Nach einem starken Saisonstart der Essener mit sieben Siegen und einem Remis war dies die zweite Niederlage in Folge und innerhalb von nur fünf Tagen.

Von dpa