Höxter (dpa/lnw) - In Höxter ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand geprallt und im brennenden Unfallwagen gestorben. Der Mann sei am Donnerstag gegen 23.30 Uhr mit mutmaßlich hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen die Hauswand eines Friseursalons geprallt. Die Ursache für den Unfall sei noch ungeklärt, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Auto fing sofort Feuer, der Fahrer verbrannte im Wrack. Die Identität des Toten blieb zunächst ungeklärt. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Polizeisprecher.

Die Flammen griffen vom Unfallwagen auch auf die Fassade des Friseursalons über, Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich aber unter Kontrolle bringen. Der anfängliche Verdacht, im Auto hätten möglicherweise noch andere Mitfahrer gesessen, habe sich nicht bestätigt. Man gehe derzeit davon aus, dass sich nur der getötete Fahrer in dem Auto befand, sagte der Polizeisprecher.

«Es ist davon auszugehen, dass die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts überschritten wurde», so der Sprecher. Zum genauen Unfallhergang äußerte er sich jedoch zunächst nicht. Die Ermittlungen von Verkehrskommissariat und Kriminalpolizei laufen. Eine zwischenzeitige Sperrung an der Unfallstelle war am Morgen wieder aufgehoben.