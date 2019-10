Autofahrer verbrennt nach Unfall in Wagen

Höxter (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist in Höxter nach einem Unfall in seinem Wagen verbrannt. Das Auto des Mannes habe Feuer gefangen, nachdem er gegen eine Hauswand gefahren war, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Identität des Toten war zunächst nicht geklärt. Durch den Brand am Fahrzeug habe auch die Fassade des Hauses Feuer gefangen, wurde aber gelöscht. Die Polizei konnte vorerst nicht sagen, wie es gegen 23.30 Uhr zu dem Unfall gekommen war.

Von dpa